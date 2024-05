Nel ricordo di Maurizio. L’asilo nato da un lutto

Una cerimonia sentita nel ricordo di un grande gesto d’amore. Si è svolta alla scuola dell’infanzia di Abbadia di Montepulciano ’La Giostra’, la cui storia è fortemente legata alla tragica storia del piccolo Maurizio Ciuffi e al nobile gesto di suo padre Italo che, dopo la scomparsa del figlio avvenuta nel 1944, trasformò un immobile di proprietà di famiglia in un asilo all’interno del quale far crescere i bambini della frazione. Il piccolo Maurizio scomparve il 26 marzo 1944 per una malattia, a sette anni. Il padre Italo, a seguito di quel terribile lutto, decise di restituire quell’edificio alla comunità realizzando, nell’immediato dopo guerra, un asilo per i bambini della frazione. Alla cerimonia hanno partecipato, oltre ai rappresentanti del Comune, i familiari della famiglia Ciuffi, alcuni abitanti che hanno frequentato a suo tempo l’asilo, don Manlio, e il mondo della scuola, a partire dalla dirigente scolastica dell’istituto Virgilio, Chiara Cirillo, presente con gli insegnanti e alcuni genitori dei bambini che frequentano la scuola.