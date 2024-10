Negozio di parrucchiere è a caccia di apprendisti

APPRENDISTA PARRUCCHIERE/A – Negozio di Poggibonsi cerca apprendista parrucchiere/a preferibilmente in possesso diploma scuola parrucchieri. Apprendistato con orario da concordare (part time o full time). Per candidarsi telefonare al 3338605617 (in orario 12-14) o cv a [email protected]

MURATORI - Azienda cerca per le zone di Rapolano, Lucignano, Montepulciano, Arezzo, Siena, Trequanda e Torrita dei muratori per manutenzione edilizia. Richiede: esperienza, buona conoscenza lingua italiana, possibilmente attestati sicurezza. Tempo determinato full time. Contatti: 0577/685370 o [email protected]

1 IDRAULICO – Azienda di Sinalunga cerca un idraulico per installazione e manutenzione impianti termoidraulici e di condizionamento. Necessaria patente B. Contratto full time tempo determinato con possibilità di trasformazione. Contatti: [email protected] o 0577/679233.