"Multiutility a Siena: prima garanzie e progetti"

Il comunicato è a firma congiunta Gianluca Marzucchi (Montomoli sindaco) e Adriano Tortorelli (Progetto Siena). Il tema è quello della multiutility su cui i consiglieri comunali chiedono chiarimenti e tutela di quattro aspetti: "Garanzia della permanenza di un centro operativo a Siena, con la tutela del personale per quanto riguarda la sede di lavoro e le assunzioni future; il valore del 25 per cento di Estra, in mano ad Intesa, è di oltre 150 milioni di euro. Quali sono le garanzie della sua redditività?; qualità dei servizi offerti ai cittadini e la celerità delle risposte; quantità degli investimenti a tutela del territorio, dei suoi abitanti e delle sue infrastrutture". Per Marzucchi e Tortorelli, "questi, ed eventuali altri aspetti, devono essere risolti e garantiti prima della costituzione della multutility".