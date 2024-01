"Mps ideatrice dell’operazione"

La requisitoria della procura, che è durata ieri complessivamente oltre 4 ore, è stata aperta dal pm Niccolò Ludovici che ha parlato per circa sessanta minuti facendo la cronistoria. Sottolineando "che molti testimoni hanno confermato un’ingerenza nel ramo sportivo da parte di Banca Mps". Ricorda infatti che Mussari aveva detto "a Perinetti che bisognava ritornare in serie A". Ribadisce che era stata Rocca Salimbeni "l’ideatrice primaria dell’operazione del marchio finanziandola per 22 milioni. Era servita per andare avanti: ma fino a che punto? A che prezzo?", interroga Ludovici soffermandosi sulle mail dal 19 ottobre al 28 dicembre 2011.

In avvio di udienza il difensore di Mussari, l’avvocato Fabio Pisillo, aveva depositato tra l’altro una serie di documenti dove si dimostrava che Mps nel 2011 aveva superato lo stress test ponendosi fra le migliori banche europee. Quindi la sentenza di Milano per i derivati Santorini ed Alexandria divenuta definitiva. Altri documenti i quali dimostrano "che l’ispettore della Banca d’Italia nell’audizione in commissione aveva detto – spiega Pisillo – cose diverse rispetto a quanto poi emerso dagli accertamenti giudiziali definitivi rispetto al Monte dei Paschi".