Mountain Bike, nasce l’associazione unica

di Massimo Cherubini

È nata, dalla volontà di tutti i comuni dei due versanti della montagna, l’associazione sportiva Amiata Bike. Un varo importante perché segna una prima tappa verso l’evoluzione dell’Ambito turistico varato da anni dalla Regione. Dodici comuni (oltre a quelli dell’anello della montagna ci sono anche Semproniano, Roccalbgegna, Radicofani, Castiglione d’Orcia e San Quirico d’Orcia) che partecipano all’associazione. Un modello operativo per un territorio che deve coltivare, sviluppare al massimo le sue tante potenzialità. La cogestione nasce per incrementare la già importante attività turistica legata al mondo bike. "L’associazione neo costituita – si legge in una nota dell’associazione – ha un consiglio direttivo transitorio composto da undici membri rappresentanti di tutti i comuni dell’Amiata e dei tre comuni della Val d’Orcia. Il consiglio gestirà, e promuoverà, qualsiasi iniziativa volta alla promozione e valorizzazione dei percorsi di Amiata Bike".

Un progetto di sviluppo turistico importante perché può contare su numeri di presenze importanti e anche di una logistica qualificata. Il pilastro che ha dato spunto, forza e sostegno alla nascita dell’associazione è "il percorso permanente – si legge ancora nella nota – già disegnato e presentato in una recente iniziativa a tutti i sindaci dei comuni coinvolti che provvederanno, a breve, a identificarlo con specifica segnaletica stradale". Agli inizi di luglio l’associazione verrà presentata ai cittadini in due date nel versante grossetano e senese.