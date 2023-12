Lutto nel mondo del basket, è morto Ezio Cardaioli

Siena, 1 dicembre 2023 – Lutto nel mondo del basket: è morto a Siena, all’età di 88 anni, Ezio Cardaioli: allenatore di pallacanestro, nell'anno 1972/73 porto' per la prima volta in serie A la Mens sana che aveva guidato fin dalla serie C. Era un insegnante di educazione fisica.

Come allenatore si è distinto per la sua capacità di preparare squadre con difese molto efficaci e in grado di mettere in difficoltà squadre più titolate. Ha allenato anche a Forli, La libertas Livorno, Sebastiani Rieti, Lucca.

"Se ne va un grande, è il coach che portò la Sapori in B e poi ai fasti della serie A.- dice Roberto Morrocchi, ex presidente della Mens sana basket negli anni 2000 e anche allenatore -e un maestro che sapeva leggere ogni partita. Ma anche un professore vero ed un uomo dai principi morali solidi".

Condoglianze sono state espresse dalla Mens sana basket. "Ezio ha segnato in maniera indelebile la storia della Mens Sana, guidandola nella prima storica promozione in serie A e rimanendo costantemente a fianco della squadra per il resto della propria vita".