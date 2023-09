Montuschi vince con il suo ’8.08’. Tutti i premiati

È lo scrittore bresciano Federico Montuschi ad aggiudicarsi il Premio letterario Città di Siena, con il suo terzo romanzo ‘8:08’ (Marco Serra Tarantola Editore) che trionfa nella categoria dedicata alla prosa. Nella Sala degli Specchi dell’Accademia dei Rozzi è andata in scena la cerimonia conclusiva della manifestazione organizzata dal Gruppo Scrittori Senesi, e già si guarda alla prossima edizione, la nona, che ha in cantiere un’importante novità. Tanti i riconoscimenti assegnati. Restando nella sezione dedicata alle opere edite, nella categoria ’poesia’ il primo classificato è Giovanni Ingino Belloni con ‘L’amore e la tabe’ (Passigli Editori). Nella categoria dei saggi a vincere è Antonio Luna per ‘L’Italia (ri)nasce dai borghi’ (Diadema edizioni); nella categoria dedicata alle raccolte di racconti, il primo classificato è Valerio Cencini con ‘Stanotte dormo sulla luna (Luoghi interiori); nella narrativa per ragazzi vince Viviano Vannucci con ‘Tanto non boccia nessuno’ (Einaudi ragazzi).

Tanti i riconoscimenti anche agli autori nella sezione opere inedite. Per il miglior romanzo vince Lorena Gallo con ‘I ritrattisti’; la raccolta di racconti migliore è ‘Porte socchiuse’ di Ottavio Casini; Serre Sante vince nella categoria dedicata alle raccolte di poesie con ‘Il viaggio imperfetto dell’attesa’; il premio speciale intitolato a Fiorenza Mannucci per la narrativa per ragazzi è andato a Nicola D’andrea per ‘Sipario! Che il gioco abbia inizio!’. "È stato un lavoro impegnativo – afferma il direttore artistico Massimo Granchi – ma gratificante quello della lettura e della valutazione delle opere in concorso. Non è mai facile fare una sintesi, siamo certi di aver premiato la migliore espressione della letteratura nazionale e internazionale iscritta al nostro Premio. La nona edizione è orientata ancora alla crescita, con una nuova sezione dedicata agli allievi delle superiori". Riccardo Bruni