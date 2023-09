Montepulciano, crolli e polemiche. L’opposizione: "Comune disattento"

Botta e risposta tra opposizione e sindaco Angiolini dopo il crollo di un muro ad Acquaviva di Montepulciano. L’amministrazione aveva dato notizia dell’episodio, ricordando l’intenso maltempo che aveva colpito la zona (47 i millimetri di pioggia caduti in poco tempo). Ma i consiglieri comunali del centrodestra Gianfranco Maccarone, Gian Luca Andreozzi, Eleonora Faralli e Teresa Volpe vanno all’attacco, ricordando il cedimento della scarpata antistante l’asilo nido ’L’uccellino azzurro’, di un tratto di strada nella piazzetta adiacente viale Primo maggio, lo scollamento di un tratto di muro fuori porta delle Farine.

"Una situazione intollerabile – è l’accusa – che ha lasciato sconcertata la popolazione, frutto di anni di scarsa attenzione e manutenzione delle opere presenti sul territorio comunale". Per il centrodestra i problemi sono nella "carenza di controllo, nella prevenzione e nella manutenzione del territorio, delle sue infrastrutture e del suo patrimonio storico-architettonico da parte dell’amministrazione comunale guidata dal centrosinistra".

Motivo, per il centrodestra, sarebbe l’incapacità di "investire adeguate risorse per evitare il verificarsi di tali accadimenti. Nell’esprimere il nostro sconcerto per la situazione che si è verificata, non mancheremo nell’insistere affinché il Comune investa nelle manutenzioni e nella prevenzione dei crolli, invece di rimanere inerte mentre il territorio di Montepulciano frana mese dopo mese".

Accuse che il sindaco Michele Angiolini respinge con decisione: "Questo episodio è stato causato da una precipitazione di forte intensità e peraltro respingo l’idea che il Comune non sia impegnato sul fronte degli investimenti: qualche giorno fa abbiamo ricevuto 700mila euro per l’intervento a difesa sul fosso Rovisci a Montepulciano. Per il ripristino delle mura castellane in via del Giardino investiremo 770mila euro di fondi regionali e 220mila comunali, per il tratto delle mura a Collanzi la Regione ha stanziato 2,1 milioni di euro".

Come dire, i progetti ci sono, compreso quello che punta a 15 milioni di euro per consolidare le mura castellane, nell’àmbito dei fondi regionali per le aree interne grazie all’iniziativa con l’Unione dei Comuni della Valdichiana senese. "Facciamo tutto quello che un Comune con un bilancio a posto può fare – afferma il sindaco –, cercando di intercettare più finanziamenti possibile e non perdendo mai di vista il controllo del territorio".

O.P.