Montepulciano, che passione. Jenny e Dave, star americane comprano una casa in centro

Si sono confusi tra gli avventori del mercato di Montepulciano e si sono abilmente districati tra i banchi, avendo in mente un obiettivo ben chiaro, acquistare un bel po’ di porchetta, un caposaldo della tradizionale culinaria locale, di cui hanno scoperto di essere ghiotti. E chissà se chi ha incrociato quei volti sorridenti, quel bel gruppetto familiare composto da mamma, papà, una femminuccia di 9 anni e un maschietto di 4, tutti dai tratti inequivocabilmente stranieri, abbia anche solo per un attimo avuto il dubbio di condividere l’immancabile "rito" del giovedì poliziano con delle autentiche star della TV statunitense. Perché Jenny e Dave Marrs, rispettivamente 45 e 44 anni, con il loro programma "Fixer to fabulous", in cui restaurano abitazioni storiche, trasmesso dal canale Home Garden TV, totalizzano ogni settimana, negli USA, dai 3 ai 4 milioni di telespettatori, ai quali vanno aggiunti quelli che seguono le varie versioni della trasmissione, diffusa anche in Italia. E chissà, infine, quanti solo abbiano sospettato che Jenny e Dave siano già, di fatto, loro concittadini, avendo acquistato una casa (naturalmente, in corso di ristrutturazione), nel centro storico di Montepulciano. "Abbiamo messo per la prima volta piede in Toscana nel 2006, in precedenza l’avevamo vista solo nei film, eravamo attratti soprattutto dalla cultura, poi ci hanno affascinato le persone" raccontano Jenny e Dave, che vivono a Bentonville, in Arkansas, sono sposati dal 2005 e che, oltre ai due portati in Italia, hanno altri tre figli, una ragazza di 12 anni e due gemelli di 13. "Da quel momento siamo tornati sempre più di frequente, nel 2022 abbiamo trascorso un periodo a Montepulciano, ci siamo innamorati di questo posto e, alla quinta trasferta in Italia in un anno (anche per i mercatini di Natale), abbiamo acquistato un appartamento nel centro storico. I lavori sono in corso, torneremo ad aprile e poi – rivelano i Marrs – trascorreremo l’estate qui, con la famiglia al completo: vogliamo frequentare la scuola di italiano e vivere il Bravìo, in contrada!". L’esistenza di Jenny, che proviene dalla Florida, e di Dave, originario del Colorado, è punteggiata di svolte fortuite e fortunate: si conoscono nel 2002 perché si trovano a lavorare entrambi per la Newell Brands, colosso dei prodotti per la casa; HGTV li contatta nel 2017 su indicazione di conoscenti che erano al corrente della loro attività di recupero di case storiche. "Inizialmente abbiamo pensato ad uno scherzo, allo spam, poi la prima risposta alla proposta del canale è stata ‘no’ - ammicca Jenny -, volevamo pensare alla famiglia, ai figli, alla nostra fattoria, che ha oltre 100 anni di storia. Oggi la TV è un impegno quotidiano che ci rende felici". Oltre a "Fixer to fabulous", i Marrs - che spesso trovano i fans alle porte di casa - curano anche i social, dove totalizzano oltre un milione e 300.000 followers ed i loro video, che su YouTube superano le 200.000 visualizzazioni. Insomma, una vera e propria "industria" dell’intrattenimento che ora si installa a Montepulciano, un meccanismo con le sue regole e i suoi ritmi, anche sfibranti, che però nemmeno si intravede dietro i sorrisi aperti di Jenny e Dave, la loro cordialità e semplicità. "Tutti gli americani sono attratti dalla Toscana, ma qui abbiamo voluto veramente creare la nostra seconda casa, dopo quella principale" affermano orgogliosi.

Diego Mancuso