’Monna Agnese’ nell’ex caserma. Investimento da 7,5 milioni di euro

L’approvazione in Consiglio comunale alla variante semplificata per il riutilizzo dell’ex caserma dei Vigili del fuoco a favore di servizi scolastici apre la strada al trasferimento in viale Cavour di alcune sezioni dell’indirizzo di biotecnologia dell’istituto ’Monna Agnese’. Il presidente della Provincia, David Bussagli, spiega: "Con questo passaggio si recupera la destinazione dell’immobile a servizi pubblici, visto che in precedenza la destinazione era residenziale. Grazie all’accordo quadro firmato lo scorso agosto da Regione, Provincia, Comune e Asl riguardante lo sviluppo di progetti di assistenza sanitaria integrata in viale Sardegna e riqualificazione di edifici scolastici nella provincia di Siena, abbiamo potuto destinare 7,5 milioni di euro ai lavori in viale Cavour".

E ancora: "A questa cifra si aggiungono altri 2,5 milioni di euro di contributo straordinario della Regione per coprire le spese di adeguamento sismico all’istituto ’Marconi’ di Siena e la realizzazione dell’Istituto agrario a San Giovanni d’Asso, dove i cantieri partiranno tra alcune settimane".

Quanto al trasferimento del ’Monna Agnese’ in viale Cavour, Bussagli annuncia: "A breve pubblicheremo la gara per la progettazione, che è già finanziata per 700mila euro, 300mila dei quali sono un contributo della Fondazione Mps".

Soddisfazione è stata espressa dal dirigente scolastico del ’Monna Agnese’, Luca guerranti: "Da circa sette anni l’istituto è diviso tra via del Poggio, che ospita un massimo di cento studenti, via Bastianini e via Tommaso Pendola. L’ex caserma di viale Cavour può offrire ampi spazi per ospitare aule e laboratori moderni, sicuri ed ecosostenibili. Inoltre è vicina ai due colossi del settore come Tls e Gsk con cui abbiamo in atto progetti di alternanza scuola-lavoro. Mi auguro – è la conclusione – che chi si iscrive ora possa terminare il percorso scolastico nella nuova sede".

Stefano Chiellini, direttore della Fondazione Vita - Its Nuove Tecnologie della Vita, commenta: "La collaborazione con il Monna Agnese rafforza l’offerta formativa offriamo. Si tratta di un’ulteriore opportunità per formare tecnici specializzati nel settore delle biotecnologie e per favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro. La sinergia con il Monna Agnese va proprio nella direzione comune di migliorare l’offerta formativa degli studenti che poi diventeranno risorse indispensabili per un settore, come quello delle life sciences, che è sempre più driver di sviluppo per il nostro Paese".