Mociano e Tamburo. I lavori nelle piste

E’ stata effettuata nei giorni scorsi la consueta manutenzione delle piste del Tamburo a Monticiano e a Mociano, in vista degli appuntamenti delle prossime settimane all’interno del calendario del Protocollo equino. Appena le condizione meteo lo hanno consentito, gli operai del Comune hanno provveduto a sistemare adeguatamente il fondo delle due strutture, come avviene ogni anno, in modo da permettere in piena sicurezza per gli animali il regolare svolgimento delle corse a Monticiano e dei lavori di addestramento a Mociano.

Dopo l’annullamento della giornata del 19 marzo, si partirà con la giornata di martedì 26 marzo, sempre per i lavori a Mociano.