Misericordia in festa per i 150 anni, celebrato il santo patrono

Una grande festa per celebrare tre importanti eventi si è svolta ad Abbadia San Salvatore organizzata dalla locale Misericordia. È stato festeggiato il Patrono, i 150 anni della ’ricostituzione’, la donazione di un’ambulanza ad opera della Fondazione Letizia Cardoni. "Non è sicuramente ordinaria – ha detto il governatore Danilo Romani – una simile circostanza. Siamo felici delle nostre iniziative e ringraziamo tutti gli intervenuti". E sono stati davvero tanti: tra gli altri, il sindaco Fabrizio Tondi, il cardinale Lojiudice vescovo di Chiusi-Montepulciano-Pienza, dirigenti dei servizi di urgenza ed emergenza, Enrico Cardoni, che ha fortissimamente voluto la Fondazione che porta il nome della figlia Letizia. I festeggiamenti in onore del Patrono sono stati posticipati proprio per far coincidere i tre momenti. Importante quello della ricorrenza della fondazione, emozionante il momento in cui si è concretizzata la donazione della modernissima ambulanza. Davanti al palazzo comunale, insieme al nuovo mezzo, tutti gli altri veicoli. Tanti mezzi, tantissimi volontari che della Misericordia di Abbadia sono protagonisti dei servizi offerti.

Massimo Cherubini