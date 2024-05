Minori svaniti nel nulla, la polizia a scuola

Anche la polizia senese partecipa con varie iniziative dedicate alla Giornata Internazionale per i minori scomparsi. A Siena i poliziotti della Divisione anticrimine hanno preso contatti con tutte le scuole secondarie di secondo grado, licei ed istituti tecnici, dove hanno consegnato i volantini informativi e i segnalibro realizzati dal dipartimento per la ricorrenza. I segnalibro sono stati consegnati anche in alcune delle librerie di Siena. Nella Valdichiana senese, la dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Chiusi – Chianciano Terme, vice questore Enza De Fusco, ha voluto personalmente incontrare gli studenti delle varie scuole superiori di Montepulciano e quelli delle medie della frazione Stazione, in gita al museo Etrusco di Chiusi, per consegnare loro i segnalibro e le brochure informative, ma soprattutto per ricordare ai ragazzi e alle ragazze che vivono situazioni di disagio che non sono soli e che la polizia è presente. Analoga iniziativa è stata svolta a Poggibonsi, dove il vice dirigente del Commissariato ha incontrato le insegnanti dell’istituto superiore Roncalli – Sarrocchi per la consegna del materiale informativo da divulgare poi ai ragazzi. Tutto questo per aiutare i giovani a riconoscere le situazioni di disagio e prevenire i rischi connessi agli episodi di scomparsa, sottolineando l’importanza di rivolgersi alle forze di polizia.