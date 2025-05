Michelotti: "Ora la sindaca faccia piena luce su quanto accaduto"

Il convegno organizzato da Fratelli d’Italia era sul tema ‘Lavoro, immigrazione e metà mandato. Come il governo Meloni sta rivoluzionando l’Italia’ ma è finito con un attacco dritto alle vicende che hanno coinvolto la sindaca Grazie Torelli. "Alcuni operai del Comune – si legge nella nota di FdI – sarebbero stati visti al lavoro nel giardino della sua abitazione. Fatti che sarebbero documentati anche da fotografie e che sono stati oggetto di un’interrogazione presentata dal gruppo consiliare di opposizione ’Punto e a capo’". Secondo l’Onorevole di FdI Letizia Giorgianni "A Chianciano l’unico segno della nuova giunta è stato l’aumento della Tari del 40%. Per il resto: degrado, vetrine devastate, soldi pubblici dedicati ai Cas e, a quanto pare, nessun rispetto per i cittadini. Se avessero curato la città come il giardino della sindaca, oggi saremmo in un’altra situazione". Un forte richiamo alla necessità di trasparenza è arrivato dall’Onorevole Francesco Michelotti (foto), che ha sottolineato quanto "la sindaca debba chiarire tutti gli aspetti della vicenda, perché finora le sue dichiarazioni sono state fumose e contraddittorie. Noi di Fratelli d’Italia vogliamo che le istituzioni siano al di sopra di ogni sospetto e pretendiamo quindi che sia fatta piena quella piena luce che, al momento, è mancata. Siamo garantisti e, naturalmente, la vicenda necessita di prudenza e di cautela. Pretendiamo però che le istituzioni siano trasparenti attraverso un chiarimento deciso, e solo a quel punto faremo le nostre valutazioni. Ad oggi abbiamo forti perplessità". L’europarlamentare di FdI Francesco Torselli ha dichiarato: "Mi fa un certo effetto venire a Chianciano Terme e non salutare l’amico Andrea Marchetti come sindaco. Un tempo, c’era chi diceva che una buona amministrazione si giudica dallo stato di manutenzione delle aiuole e dei giardini: chi oggi governa è talmente bravo che, oltre ai giardini pubblici, riesce a fare manutenzione anche ai giardini privati".