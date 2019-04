Piancastagnaio (Siena), 14 aprile 20139 - Sono scene inconsuete per aprile. Ma questa primavera 2019 sta regalando diversi colpi di coda dell'inverno. E in una domenica caratterizzata dal tempo brutto ci sono state scene inconsuete per il periodo in Toscana. Come a Piancastagnaio: il paese sul Monte Amiata è stato interessato da una fortissima grandinata intorno alle 15.

Proprio nei minuti in cui cominciava, allo stadio comunale, la partita tra Pianese e Montevarchi (Serie D). Per la cronaca, la partita si è svolta regolarmente. A Piancastagnaio (altitudine poco meno di 800 metri) temperature ben sotto la media del periodo: 2 gradi la minima, 11 la massima.