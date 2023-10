Mercato straordinario. Decise le tre date per i ’recuperi’

Si terrà domenica 22 ottobre la seconda edizione straordinaria 2023 del mercato settimanale nell’anello della Fortezza Medicea. Lo ha deciso ieri la giunta comunale, accogliendo anche la richiesta della Commissione di Mercato di recuperare nella giornata di domenica 10 dicembre il mercato del 16 agosto che, come prevede il regolamento per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche, non può essere effettuato nel giorno in cui si corre il Palio. Inoltre la Commissione aveva chiesto, raccogliendo le richieste dei commercianti, di poter effettuare regolarmente il mercato anche mercoledì 1° novembre, Ognissanti, con parere favorevole rilasciato da Polizia municipale, Sei Toscana, Servizio mobilità e trasporti e Servizio manutenzione infrastrutture. Per quanto riguarda il mercato del 22 ottobre, settori alimentare e piante-fiori potranno lasciare la zona alle 14.