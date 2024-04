Medicina e chirurgia. Scatta oggi l’iscrizione al test di ammissione

Via, da oggi al 17 aprile, alle iscrizioni alla prova di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Siena per l’anno accademico 2024-25. Due le possibilità, per i candidati, per effettuare la prova di ammissione: il 28 maggio e il 30 luglio. Occorre iscriversi, nel periodo indicato, sul sito web nazionale Universitaly, unico per entrambe le prove. I candidati devono iscriversi anche sulla piattaforma ’Segreteria on line’ sul sito dell’Università di Siena, con il pagamento del contributo per i test sulla stessa piattaforma. Per ciascuna sessione il test è effettuato in presenza nella sede universitaria di domicilio-residenza.