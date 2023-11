Mascagni, su il sipario. Chiusi oggi festeggia la riapertura del teatro

Sarà inaugurato oggi alle 19 il rinnovato Teatro Mascagni di Chiusi dopo la chiusura per lavori iniziati lo scorso gennaio. Opere finalizzate all’efficientamento energetico e alla sicurezza dell’intera struttura per un intervento totale di 373mila euro, 300mila dei quali finanziati dal Pnrr nell’ambito di un progetto che ha avuto il via libera del ministero della Cultura e 73mila a carico del Comune. L’amministrazione locale ha aggiunto inoltre altri 15mila euro per interventi necessari al completamento del progetto. In particolare, il soffitto del palcoscenico è stato consolidato con l’utilizzo di nuove travi in acciaio ancorate ai muri perimetrali ed è stata realizzata la coibentazione del tetto.

Quindi si è proceduto al trattamento ignifugo del palcoscenico e alla tinteggiatura delle pareti interne per poi avviare ad una approfondita polizia di tutto il teatro. Infine il montaggio degli arredi e della strumentazione necessaria alla riapertura che consentirà un regolare svolgimento della nuova stagione teatrale. Da tempo il Mascagni aveva bisogno di queste opere e i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, assieme a un progetto ben strutturato, sono stati fondamentali per procedere rapidamente ai lavori.

"La prima opera pubblica che abbiamo portato a termine dall’inizio alla fine – ha detto il sindaco di Chiusi, Gianluca Sonnini –, dal bando al progetto, dalla vittoria dello stesso bando Pnrr ai lavori coi tempi perfettamente rispettati, fino al termine e alla inaugurazione. Consegneremo alla Fondazione Orizzonti e alla cittadinanza il teatro rinnovato. Siamo molto soddisfatti. Vorrei sottolineare che questo è stato possibile grazie al Pnrr e che come Comune abbiamo dimostrato di saper utilizzare bene quei soldi".

La stagione teatrale partirà proprio domenica prossima con uno spettacolo di prosa dal titolo ’Zio Vanya’ del Teatro Stabile dell’Umbria. Proseguirà il 16 dicembre sempre con la prosa: ’Piccole donne crescono?’ con Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino. Il 2024 si aprirà poi alla grande con Giuliana De Sio e Alessandro Haberi che il 16 gennaio metteranno in scena ’La Signora del martedì’ per la regia di Pierpaolo Sepe. Gli spettacoli andranno avanti sino a marzo col gran finale che vedrà la presenza a Chiusi, il 24 marzo, di Drusilla Foer e della sua ’Venere Nemica’. Info e prenotazioni sul sito www.fondazioneorizzzonti.it

Massimo Montebove