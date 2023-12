Marco Minucci nuovo condottiero di Pantaneto. Mariotti: "Terzo mandato, saremo protagonisti"

"Terzo mandato all’insegna della grande voglia di fare per la Contrada.", dà la ’cifra’ il priore del Leocorno Alessandro Mariotti. Fresco di conferma con il 96% dei voti, addirittura superiore è stata quella per il capitano Marco Minucci, mangino vittorioso con Massimo Bari che gli ha passato il testimone e, in precedenza, tenente di Bruno Mazzuoli. Una bella risposta di Pantaneto che entro l’anno fisserà l’assemblea di insediamento. Nuovi i provicari: Angela Laganà all’organizzazione, Gianluca Prosperi alle finanze e Michele Iovine alle pubbliche relazioni. Guido Bacci è presidente di società.

Priore Mariotti, si percepisce entusiasmo dalla voce.

"Ripartiamo da dove abbiamo lasciato. Chiaro che un terzo mandato ottenuto con tali percentuali impegna forte. Ma noi continueremo ad essere protagonisti anche nel Palio, sebbene questo sia argomento del capitano".

Progetti già in cantiere?

"L’obiettivo è l’inaugurazione a giugno della sala dell’arte contemporanea a cui la sedia continuerà a dare gambe. Quanto alla valle di Follonica, sono già stati presi contatti con il Comune per ristrutturare le fonti da cui stanno venendo giù mattoni".

Che rapporto con il capitano Minucci?

"Un amico fraterno con il quale c’è da sempre grande sintonia, com’era del resto con Massimo bari. Un’amicizia tale per cui basta lo sguardo per intendersi".

Si fa un gran parlare del Regolamento del Palio, alla luce delle sanzioni. Giusto fare una riflessione su di esso? Va rivisto qualcosa?

"Credo che certe cose, fra queste anche il Regolamento del Palio, più si toccano e più si rischia d’incartarsi. Maggiori paletti vengono posti, peggio è. Non sono ad ora favorevole ad una revisione, poi vediamo. Per carità si può valutare, tuttavia ribadisco che non serve a mio avviso introdurre ulteriori steccati. Sono per le cose semplici e lineari, scritte bene".

Nel 2024 il Leocorno corre entrambi i palii.

"Finalmente e, ripeto, puntiamo ad essere protagonisti".

Il rapporto con la Civetta?

"Ho sempre detto e lo ribadisco adesso che c’è stata sintonia, ciascuno nel proprio ruolo, con Andrea Bonacci. Una persona squisita con cui si è instaurato un rapporto da rivali in Piazza ma fuori da Consorelle. Questo lo spirito giusto, ciò che mi hanno sempre insegnato".

