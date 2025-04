’Madonna dei Campi’ ancora chiusa. Stasera incontro con parroco e tecnici

Focus per riaprire la chiesa di Gallina. Stasera alle 21 a Gallina, nella sede della Pro Loco, nuova riunione per esaminare le problematiche del vicino edificio di culto dedicato alla “Madonna dei Campi”. Costruito tra il finire degli anni Cinquanta e l’inizio dei Sessanta, su terreno messo a disposizione dall’allora Ente Maremma, da qualche anno è chiuso al culto, per problemi relativi al manto di copertura, che non sono poi risultati essere rilevanti, pur necessitando di interventi. Ci sono anche altre criticità, a partire dal cedimento del marciapiede esterno. Diverse persone che hanno a cuore la riapertura della chiesa, sostengono però che certi interventi – tetto a parte – non siano indispensabili e soprattutto urgenti, al punto da rinviare ancora la tanto attesa riapertura. Per diverse generazioni nate qui l’edificio di culto è uno degli elementi costitutivi dell’abitato, posto lungo la Cassia. L’incontro, al quale è stato invitato il sindaco Luca Rossi, sarà introdotto dal parroco, don Giacinto Di Polito, mentre gli aspetti tecnici verranno illustrati dal geometra Moreno Bucci, componente del consiglio affari economici delle riunite Parrocchie di Castiglione e Gallina.

Dan. Pal.