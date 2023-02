‘L’orso e la proposta di matrimonio’ a Marcialla

La scuola di teatro e Compagnia ‘Teatro Riflesso’, con sedi in tutta la Valdelsa tra cui anche Poggibonsi, presenta una nuova produzione teatrale per la quale inizia il conto alla rovescia. Andrà in scena domenica 5 marzo alle 17 al Teatro Regina Margherita di Marcialla, frazione nei pressi di Poggibonsi. Lo spettacolo si intitola ‘L’orso e la proposta di matrimonio’, tratto da Anton Cechov per l’adattamento e regia del drammaturgo e attore Francesco Mattonai. Con interpreti gli attori Irene Biancalani, Alessio Buti e Alessandro Scavone. Semplice e diretta, si tratta di una commedia che fonde due classici atti unici. Maschere all’apparenza normali e dolenti, ma niente è sotto controllo quando i veri sentimenti prendono il sopravvento, portando la situazione al ridicolo. Teatro Riflesso è stato fondato nel 2008 da Alessandro Scavone (attore e regista) a Poggibonsi sotto forma di laboratorio di recitazione, poi costituita associazione culturale nel 2011. "L’esigenza di esprimere le proprie sensazioni spiegano gli addetti ai lavori - è una caratteristica che unisce tutti gli esseri umani, poterlo fare durante un laboratorio teatrale è una grande opportunità che vale la pena cogliere. L’arte è concreta, non astratta e se anche è fatta di sogni, questi sogni si devono poter vedere negli occhi vivi di chi attraverso l’arte accresce il proprio spirito".

Fabrizio Calabrese