L’ora di Pinocchio

Rcr Cristalleria Italiana ha organizzato un evento speciale presso il Factory Store RCR di Colle, che si terrà oggi dalle 16,30 alle 20. Questo pomeriggio unico di festa e di shopping sarà dedicato alla storia di Pinocchio, in onore del legame storico tra Colle e l’ispirazione che Carlo Collodi trovò proprio qui per scrivere il suo celebre racconto. Durante il pomeriggio, i partecipanti potranno immergersi in un’atmosfera magica con una serie di attività pensate per tutte le età. Gli adulti potranno rilassarsi e divertirsi con la musica dal vivo e le degustazioni enogastronomiche offerte da partner d’eccezione come Bipolar Band, Bel Mi’ Colle Trattoria, Galognano, Jolly Bar Staggia e Le Follie di Arnoldo Cioccolateria e Caffetteria.