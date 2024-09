L’INIZIATIVA

Si intitola "In – Visibilmente Lei" l’evento espositivo in programma dal 14 settembre

al 6 ottobre, negli spazi del Museo della Cattedrale di Chiusi. Ad essere esposti, saranno 25 dipinti opera dell’artista romana Luisa Ciampi che da diversi anni ormai vive e dipinge anche in Toscana, dove ha anche già esposto i suoi quadri in diverse fortunate circostanze, in particolar modo a Cortona e Montepulciano. Attualmente inoltre, alcuni suoi lavori, sono in mostra alla Roccart Gallery di Firenze, in un allestimento intitolato "Per Aspera ad Astra" e in programma fino al 26 settembre. Sin dalle sue prime tele la Ciampi, rappresenta l’universo femminile nelle sue svariate sfaccettature, descrivendolo attraverso innumerevoli e sempre diverse rappresentazioni. I 25 dipinti che per tre settimane resteranno in esposizione a Chiusi ( Museo della Cattedrale 14/09 – 06/10 ), rappresentano un nuovo corso per la Ciampi che passa attraverso un diverso utilizzo della luce e dei colori, ispirato alle vetrate delle cattedrali gotiche. L’allestimento di "In-Visibilmente Lei" è a cura della storica e critica d’arte Elisabetta La Rosa, che ha firmato anche il catalogo. Il vernissage è previsto alle 17.30 di sabato 14 settembre.

M.M.