Linfedema. Visite e consulenze oggi in ospedale

Valutazioni gratuite ad accesso diretto e senza prenotazione. Così l’Aou Senese aderisce alla Giornata del Linfedema, in programma oggi. Dalle 14 alle 18, i professionisti dell’ospedale di Siena saranno a disposizione negli ambulatori della Chirurgia Maxillo-Facciale, presso il lotto 2, piano 7, per valutazioni rivolte a tutti i pazienti con diagnosi o sospetto di patologie da stasi linfatica.

Il linfedema è una condizione caratterizzata dall’accumulo di linfa nei tessuti, che può provocare gonfiore, dolore e compromettere la qualità della vita: durante l’iniziativa verranno fornite consulenze personalizzate, informazioni su diagnosi precoci e opzioni terapeutiche. Il linfedema può colpire chiunque, ma è particolarmente frequente in pazienti oncologici o in chi ha subito interventi chirurgici o traumi. E’ causato da un cattivo funzionamento del sistema linfatico che può essere presente fin dalla nascita o può presentarsi a qualsiasi età. Il sistema linfatico non è più in grado di tenere sotto controllo il drenaggio dei liquidi che, quindi, tendono ad accumularsi.