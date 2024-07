L’indice di gradimento dei sindaci. Nicoletta Fabio mantiene i consensi

La classifica di gradimento dei sindaci dei capoluoghi di provincia italiani per Nicoletta Fabio equivale a un pareggio in trasferta. La sindaca di Siena occupa il 47esimo posto nella graduatoria delle fasce tricolori, in compagnia di Giacomo Possamai, sindaco di Vicenza, Vincenzo Napoli di Salerno e Maurizio Rasero di Asti. Il Sole 24Ore e Governance Poll 2024, però, la danno in crescita di un lievissimo 0,8% rispetto al 52,2% del risultato elettorale. A una piccola percentuale in più di senesi rispetto a chi l’ha votata, sta piacendo l’operato dell’amministrazione comunale guidata da Nicoletta Fabio. Che con il 53% di gradimento è a metà classifica.

Scorrendo la lista dei sindaci toscani, il risultato della prima cittadina di Siena è più lusinghiero. Tolti dalla graduatoria i sindaci di Firenze, Livorno e Prato, che sono stati eletti (o confermati nel caso di Livorno) nelle elezioni di giugno, tra gli altri sei sindaci toscani in classifica solo Alesandro Tomasi di Pistoia ha fatto meglio di Nicoletta Fabio. E’ 29° nel ranking, in compagnia con altri sindaci al 55,5% di gradimento, ha guadagnato 4 punti percentuali rispetto all’anno dell’elezione ed è il primo dei sette sindaci toscani in lista.

Al 40° posto c’è Francesco Persiani, sindaco di Massa, con il 54% di gradimento, ma in calo dello 0,4% rispetto alla percentuale ottenuta alle elezioni. Al 44° posto, con mezzo punto in più rispetto a Nicoletta Fabio, c’è il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, con il 53,5%, ma con una flessione del 2,7% rispetto al risumtato elettorale. Per questo, nonostante il gradimento inferiore, la performance del sindaco di Siena è migliore rispetto a Massa e Grosseto, perché in crescita rispetto al dato elettorale.

Più in basso in classifica gli altri tre primi cittadini toscani. Alessandro Ghinelli di Arezzo, Michele Conti di Pisa e Mario Pardini di Lucca sono tutti al 63° posto con il 49,5% di gradimento. Per Ghinelli la flessione peggiore, 5 punti percentuali perduti. Pardini scende dell’1,5%, Conti cede il 2,8.

Infine i governatori di Regione. Eugenio Giani è al 10° posto ma con un gradimento in crescita sia rispetto alla classifica dell’anno scorso (aveva il 45%) sia rispetto alla percentuale di elezione. Giani piace al 52% dei toscani, a votarlo erano il 48,6%.