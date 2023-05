Liceo Scienze umane del ’Piccolomini’ La III A vola alla finalissima a Roma

La classe 3A del Liceo delle Scienze umane del ’Piccolomini’ di Siena, che rappresenta il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Siena, ha vinto le semifinali del Torneo della Disputa del ’Dire e Contraddire’ accedendo alla finalissima che si svolgerà presso il Consiglio nazionale forense a Roma. La seminfinale si è svolta il 5 maggio scorso on line e riguardava l’area nord: in gara Milano, Venezia, Trieste e Siena. La prima disputa è stata vinta da Venezia su Milano e da Siena su Trieste. L’ultima sfida con Venezia ha visto trionfare appunto i ragazzi senesi. Il Consiglio dell’Ordine accompagnerà con grande orgoglio gli studenti della 3A LSU a Roma il 18 maggio. Qui sfideranno in un torneo all’italiana (incontri diretti fra tutti i partecipanti) la squadra di Roma, vincitrice delle semifinali dell’area Centro e la squadra di Messina, vincitrice dell’area Sud.

A seguire la preparazione al torneo dei giovani delle 18 classi che nella fase territoriale senese hanno partecipato all’iniziativa sono stati gli avvocati Antonella Picchianti, Valentina Del Grande, Mara Moretti, Alessandra Coviello, Bernarda Valente, Gabriele Cresti, Marco Bianchini, Lucia Fabbri e Silvia Chellini.