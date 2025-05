’Liberi di scrivere’. Studenti aspiranti scrittori. Ecco tutti i premiati

Scrivere che passione. Gremita come non mai l’aula magna dell’istituto Roncalli di Poggibonsi per la premiazione del concorso di scrittura creativa ’Liberi di scrivere’, giunto alla XXVII edizione, promosso dal Rocalli e aperto alle scuole di primo e secondo grado del territorio. Il concorso è stato coordinato dalla commissione formata dalle professoresse Elisa Chiti, Maria Grazia De Tommaso, Katiuscia Montagnani e Laura Provvedi. L’evento, con i saluti dell’amministrazione comunale a cura dell’assessora Elisa Tozzetti, è stato presentato dalla dirigente scolastica, Monica Martinucci. Per la Secondaria di primo grado sezione prosa è stato premiato il testo di Aurora De Quirico, della classe 2° B dell’Ic Don Milani di Barberino-Tavarnelle, dal titolo ’Dipingimi amore’. Degno di nota è stato ritenuto anche il lavoro di Samanta Pasho (’Stringimi tra le tue braccia’) della 2C della scuola Marmocchi dell’Ic1 Poggibonsi. Primo classificato per la sezione poesia è stato il testo ’Il nido di filo spinato’ di Zoe Frosinini, 3° E dell’Ic Castelfiorentino, seguito da quello di Eleonora Bertini che dall’Ic di San Gimignano ha inviato la poesia ’La musica della mia vita Per la Secondaria di secondo grado i lavori in prosa segnalati sono stati due: quello di Guia Morandi (’Il giardino del tempo’) e quello Sofia Ragusa (’L’inverno nel cuore’), entrambe della 3° A Turismo del Roncalli, ma il primo premio è andato a Chiara Scarselli della terza classe del liceo scientifico Enriques di Castelfiorentino, con il titolo ’Io voglio solo essere Irene’. Prime classificate ex aequo le poesie di Livia Cellesi (’Vorrei’) e Gabriele Corti (’Il mare’), entrambi del Roncalli, rispettivamente nelle classi 5° BAF e 4° AAF. Novità di quest’anno è stato il conferimento anche di altri due premi per il genere graphic novel. Si tratta del lavoro di uno studente dell’Ic di Castelfiorentino: Giosuè Funari della classe 1° G (’Federica la formica’), e dell’elaborato dedicato a Giulia Cecchetin e contro la violenza di genere di Daria Badea e Olivia Stefani della prima classe dell’indirizzo Cat del Roncalli. Per la sezione adulti, i testi classificati sono, per la poesia, ’Ogni volta che sono assorto nei pensieri’ e, per la prosa ’Libertà’ della sezione carceraria di Ranza. I testi vincitori sono stati letti e interpretati da Giuseppe Trotta. Ospite la scrittrice Serena Penni.

Fabrizio Calabrese