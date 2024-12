L’esibizione di Gonnelli

Giovani cantautori crescono nel territorio della Valdelsa. L’altra sera Giovanni Gonnelli si è esibito presso la Taverna di Arrigo VII, il locale di Artur Shullani nel centro storico di Poggibonsi in via Maestra, presentando dei brani di sua composizione molto apprezzati dal pubblico in sala. È intervenuto come ospite a sorpresa, Giovanni Gonnelli, che ha diciannove anni e abita a Poggibonsi, durante lo spettacolo dal titolo ‘Ri-versando note’, tra una canzone e l’altra del repertorio del padre, Roberto. Una riuscita serata tra musica e poesia grazie all’impegno e alla sensibilità di Artur Shullani.