Le strategie del semaforo e della bilancia

Pino Di Blasio

Una delle migliori ’maschere’ di Corrado Guzzanti è stata quella di Romano Prodi. "Gli altri si agitano, io sono sempre qui, fermo, come un semaforo: rosso, verde, giallo. Sempre fermo" diceva Prodi-Guzzanti. La strategia del semaforo è quella che mettono in pratica, e potrebbero usare in futuro, Anna Ferretti, candidata del centrosinistra, e Nicoletta Fabio, candidata del centrodestra. Chiunque andrà al ballottaggio, difficilmente ricadrà nella trappola dell’apparentamento formale, che 5 anni fa costò la fascia a Valentini. L’altra strategia, scelta dalla coppia Castagnini-Scaramelli, e forse anche da altri candidati, sarà quella della bilancia: far pesare i voti ottenuti al primo turno per scegliere uno dei piatti al ballottaggio.