Si intitola ’Le sfide della interdisciplinarità. Insegnare e praticare l’interdisciplinarità in Italia e in Europa’ il seminario che l’Università di Siena terrà mercoledì 20 novembre nella sede della Crui di piazza Rondanini a Roma. L’incontro mira a presentare i risultati del progetto di eccellenza 2018-2022 del Dipartimento di scienze sociali, politiche e cognitive dell’Ateneo senese, diretto dalla professoressa Cristina Capineri. Il convegno, che potrà essere seguito anche in diretta streaming, sarà aperto alle 10 dalla presidente della Crui, Giovanna Iannantuoni, cui seguirà la relazione del professor Pierangelo Isernia, docente del DISPOC.

A seguire la tavola rotonda moderata dal rettore Roberto Di Pietra, con, tra gli altri, Maria Chiara Carrozza, presidente del CNR.