"Le Pernici", realizzato il sogno. Una grande fattoria didattica

Il territorio di Sovicille, in parte collinare e boschivo, ha conservato, ancora intatte, le bellezze originarie del suo paesaggio. Questo ha reso possibile l’insediamento di attività economiche legate allo sfruttamento e all’utilizzo del suo ambiente.

Al giorno d’oggi, infatti, esso ospita molte aziende vitivinicole, agricole e fattorie di varia natura. Il nostro interesse è, però, rivolto ad una azienda del tutto nuova: "Le Pernici". Prima fattoria didattica nel territorio di Sovicille a proporre attività con animali come alpaca, emù, cammelli, cinghiali, asini, cavalli ecc., per adulti e bambini, con un metodo empatico e giocoso. Nella fattoria Pernici possiamo trovare attività come trekking con gli alpaca; visite guidate, che permettono di conoscere molti animali; il donkey academy, che nasce con lo scopo di far conoscere il mondo degli asini ai bambini coinvolgendo anche le famiglie; il babywalk, prime timide conoscenze con carezze e passeggiate ed altror ancora. Ma a parlare di ciò è proprio la proprietaria Virginia Pernici che si racconta in questa intervista.

Virginia, perché ha scelto di intraprendere questo percorso?

"Sono sempre stata appassionata di animali, e l’unico lavoro che associavo ad essi era la veterinaria, crescendo, capii che ne esistevano altri".

Com’è nata l’attività?

"La mia attività è nata quando mi hanno regalato i primi tre alpaca".

I suoi familiari l’hanno supportata?

"Mia mamma e mio nonno, da cui deriva la passione, mi hanno sempre appoggiata, a differenza di mio padre che lavorava in banca e voleva che facessi economia, ma poi quando ha visto che l’azienda funzionava, mi ha appoggiata al massimo".

Che titolo di studio ha ricevuto per poter aprire quest’azienda?

"Inizialmente ho studiato all’Agrario, successivamente mi sono laureata all’Università di Pisa, specializzata in tecnica allevamento animale educazione cinofila".

Perchè ha scelto il territorio di sovicille?

"Ho scelto il territorio di Sovicille, perché il terreno in cui è situata ora l’azienda, apparteneva a mio nonno materno. Quando sono aumentati gli animali ci siamo spostati in quello più grande".

Qual è il suo sogno?

"Il mio sogno si è già avverato!".

Con queste parole si conclude l’intervista con la proprietaria de "Le Pernici" dove ottimismo, innovazione ed energia vanno di pari passo alla gioia e il piacere per un mondo eco-sostenibile e migliore.