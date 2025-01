Le nuove sfide per la casa: "Un sostegno agli affitti"

Ai primi posti in questo nuovo 2025 la giunta di San Gimignano è impegnata a fronteggiare i nuovi bisogni dei cittadini legati "alla difficoltà nel reperimento di abitazioni in locazione, oltre che nel sostenerne il costo, anche in considerazione del venir meno ormai da due anni delle risorse nazionali destinate ai contributi per la locazione. Carenza questa che ci porta anche per il 2025 a prevedere risorse dal bilancio comunale per il contributo affitti raddoppiate rispetto al periodo pre-covid". È quanto afferma l’assessora al sociale Daniela Morbis. "Nei primi mesi del 2025 – aggiunge – saranno ultimati i lavori di manutenzione in tre alloggi che saranno così rimessi a disposizione per l’assegnazione in graduatoria, mantenendo, come già fatto dallo scorso anno, un alloggio a disposizione dei servizi sociali per situazioni di emergenze abitative. Inoltre, precisa il 2025 sarà anche l’anno del progetto finanziato dal Pnrr "per il Centro polifunzionale per la terza età - Il Bagolaro, per promuovere l’autonomia, l’inclusione sociale e l’invecchiamento attivo degli anziani, contrastando l’isolamento e la deprivazione relazionale e affettiva, attraverso un approccio integrato che prende cioè in considerazione i sempre più numerosi nessi tra politiche sociali, sanitarie e abitative"

La pagina sul turismo del 2025 di San Gimignano si traduce ’anno nuovo turismo (quasi) vecchio, o meglio, il solito turismo’. Le presenze sono state ancora da record o comunque su numeri altissimi. Gli scampoli del turismo delle festività, con gruppi o famiglie, si sono protratti fino al fine settimana che ha preceduto la giornata dell’Epifania, vigilia del rientro a scuola e della ripresa della normale attività lavorativa.

Bilanci confortanti degli operatori del settore, a partire dall’associazione degli albergatori, delle 19 strutture alberghiere che hanno fatto il pieno di fine anno con 900 posti letto per non contare le strutture extralberghiere. "Per questo 2025 siamo ottimisti – dicono –, anche le vacanze pasquali inizieranno abbastanza in ritardo. Ma le premesse con i numeri delle festività natalizie e per il Capodanno sono confortanti e fanno ben sperare".