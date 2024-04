Le iniziative nel ricordo della strage dei civili a Vertine

Anche il Comune di Gaiole in Chianti celebra il settantanovesimo anniversario della Liberazione con una cerimonia e una messa commemorative. Il programma si svolgerà a Vertine a partire dalle 10.30 con la santa messa al monumento ai Caduti, dedicato anche ai disastri della Seconda guerra mondiale e in memoria di un colpo di cannone nazista, che colpì la piccola località uccidendo cinque persone nel giorno della Liberazione. La cerimonia proseguirà alle 11.15 con i saluti delle istituzioni e il contributo della banda cittadina della Filarmonica Fortunato Vannetti di Gaiole in Chianti.