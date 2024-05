Le Fondazioni bancarie ’parlano’ digitale

La Consulta delle Fondazioni di origine bancaria della Toscana, in collaborazione con Acri e Fondo per la Repubblica Digitale, promuove l’incontro ’Italia comunità digitale. Nuovi scenari per la competitività territoriale’, presso l’Innovation Center di Fondazione CR Firenze. Dopo i saluti di Bernabò Bocca, Presidente Fondazione CR Firenze, Carlo Rossi, coordinatore consulta Fondazioni Toscane, Giovanni Azzone, Presidente Acri, Eugenio Giani, presidente Regione, interverranno Luca Valcarenghi, docente della Scuola Sant’Anna di Pisa, Fabrizio Bernini, presidente di Confindustria Toscana Sud, Giovanni Fosti, presidente fondo Repubblica Digitale. "Nel contesto attuale, fortemente digitalizzato, è fondamentale disegnare un nuovo modello di sviluppo basato su innovazione, transizione digitale, equità e sostenibilità sociale che possa essere competitivo per le sfide globali. Le risorse del PNRR per la Toscana puntano su connettività, digitalizzazione, innovazione e sicurezza informatica, oltre a garantire la connessione a banda larga a famiglie, imprese ed enti delle aree periferiche - afferma Carlo Rossi presidente Fondazione Mps -. La formazione per le nuove competenze digitali assume un ruolo cruciale".