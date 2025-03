Le antiche storie popolari. Nuovo libro di Balestracci

Serata all’Accademia degli Intronati con protagonista Duccio Balestracci che presenta il suo ultimo libro. Questo pomeriggio alle 17.30 nella Sala degli Intronati a Palazzo Patrizi Pietro Clemente dialoga con Duccio Balestracci sul suo libro "L’Erodoto che guardava i maiali e altre storie popolari. 1300-1600" (Laterza, 2025). La Storia racconta il potere: i re, le corti, i papi, le battaglie e i condottieri. E questo racconto serve a giustificare il potere nelle sue scelte, a glorificare il carattere e il carisma dei vincenti.

Eppure, nelle pieghe del Medioevo, esiste una narrazione diversa, fatta da personaggi minuti e con poca dimestichezza con le lettere. Parroci, artigiani, piccoli commercianti che, vagando da una piazza a una taverna, ci hanno lasciato un diverso racconto dei grandi fatti che hanno vissuto e che spesso li hanno travolti. A scrivere la Storia e le cronache, di norma, fra Medioevo e prima età Moderna, sono le persone acculturate: grandi ecclesiastici, notai, borghesi istruiti, uomini di lettere. Ma che succede – ‘che Storia è’ – quando a farlo sono un ex guardiano di porci senese del Trecento o uno speziale lunigiano del Quattrocento (entrambi, peraltro, per lungo tempo analfabeti)?

O quando a raccontare la Bologna medievale è un muratore o a parlare della Firenze del Quattrocento un vinaio? Come si inserisce il racconto della monaca del Seicento nel coro dei testimoni della Storia della sua epoca, fatto di figure maschili, le sole legittimate a usare la scrittura? Per non dire di quei popolani che la Storia la raccontano cantandola in terzine o, più spesso, in ottava rima per un pubblico e un uditorio che non siedono in solitudine in pensosi studioli, ma ascoltano in una vociante piazza e che, la Storia, vogliono sentirsela cantare come si racconterebbero le imprese di Lancillotto o di Orlando. Una pattuglia di scrittori ‘non autorizzati’ che si muove nel territorio della storiografia, usando la scrittura alla meglio, esprimendosi in un volgare approssimativo, ma senza condizionamenti. Una Storia tutta da leggere.

Duccio Balestracci, tanto per ricordare le sue pubblicazioni degli ultimi anni, arriva a questo nuovo saggio dopo il successo di "Attraversando l’anno. Natura, riti e stagioni" e "Il Palio di Siena. Una festa italiana".

Massimo Biliorsi