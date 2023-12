Ladri nelle case Portati via anche i fucili

Due furti messi a segno e uno tentato nel giro di pochi minuti. Topi d’appartamento scatenati anche a Buonconvento. In una delle abitazioni visitate i malviventi, oltre ai gioielli della cassaforte, hanno rubato anche due fucili da caccia. Si tratta di colpi effettuato nel tardo pomeriggio in via di Percenna, una zona leggermente periferica ma comunque a poche centinaia di metri dal centro. I ladri, approfittando dell’assenza dei padroni di casa, dopo avere forzato le finestre, si sono introdotti negli appartamenti. In uno, dopo avere preso vari preziosi, si sono impossessati anche di due fucili da caccia. Nell’altro avrebbero rubato solo dei gioielli. Ma non è finita qui. I malviventi hanno anche tentato di "visitare" un’altra abitazione. Erano già al suo interno, ma in quel momento è rientrata la padrona di casa. Le sue grida hanno costretto alla fuga i due ladri, che non sono riusciti a prendere nulla. Si tratta di episodi su cui stanno indagando i carabinieri. Le indagini per adesso non avrebbero sortito gli effetti sperati. Dei malviventi, insomma, nessuna traccia. I ripetuti furti stanno creando una certa preoccupazione tra la gente. Preoccupazione che è stata esternata anche sui social, in particolare sulle pagine facebook dedicate a Buonconvento

Marco Brogi