L’acampada si è spostata al rettorato

Circa cinquanta studenti sono accampati da ieri pomeriggio nel cortile del rettorato dell’Università. Non soddisfatti del confronto con il rettore Roberto Di Pietra dopo una settimana di occupazione, gli attivisti del Comitato Palestina Siena hanno deciso di proseguire l’acampada e portare la protesta in Senato Accademico. "Non siamo soddisfatti dell’incontro con il rettore – è il commento di Samuele Picchianti, presidente del consiglio studentesco -. Non c’è nessun passo avanti né sul boicottaggio accademico né sulla concretezza delle misure a sostegno del popolo palestinese. Molte università stanno facendo passi avanti, a Siena abbiamo trovato un muro.