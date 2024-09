"La Terrazza",. Foschini intervista Osanna

Massimo Osanna è il direttore Generale Musei del Ministero della Cultura: sarà ospite a La Terrazza di San Casciano dei Bagni oggi alle 17 per il confronto con la giornalista e scrittrice Lorenza Foschini.

In Piazza Matteotti, la conversazione si articola a partire dalla presentazione dell’ultimo libro di Osanna intitolato "Mondo nuovo. Viaggio alle origini della Magna Grecia", pubblicato da Rizzoli. È un volume di storie relative alle antiche popolazioni che hanno vissuto nel I millennio avanti Cristo sui territori della Magna Grecia: sono vicende di mobilità e incontri perché, sostiene l’autore "Per greci e italici, la rete di connessioni e il rapporto con gli altri sono stati la cifra esistenziale più rilevante della vita quotidiana".

Attraverso un viaggio in parchi archeologici e musei più o meno noti del nostro Meridione (da Sibari a Taranto, da Metaponto a Paestum, passando per Crotone, Venosa, Caulonia), Massimo Osanna illumina il rapporto tra Greci e non Greci, mai univoco né scontato; ridefinisce l’idea stessa della colonizzazione per come la immaginiamo comunemente, per approfondire piuttosto i fenomeni di ibridazione che nella Magna Grecia sono stati frequenti. È quindi evidente l’analogia con la scoperta archeologica di San Casciano dei Bagni, dove il santuario ritrovato al Bagno Grande testimonia la convivenza e il multiculturalismo tra gli Etruschi e i Romani. La presidente e organizzatrice de La Terrazza Federica Damiani ricorda il rapporto consolidato con Osanna: "Era ancora Sovrintendente a Pompei quando fu invitato a San Casciano dei Bagni e da quel momento ha sempre accompagnato il progetto di ricerca, fino alle esposizioni dei bronzi al Quirinale, al MANN di Napoli e a Reggio Calabria accanto ai bronzi di Riace".