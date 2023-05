La strategia del semaforo per vincere

Pino

Di Blasio

Stasera alle 18, mentre ferveranno i preparativi per il rito dell’estrazione delle Contrade, ci sarà il verdetto sugli apparentamenti con qualche lista per Anna Ferretti e Nicoletta Fabio. Le due candidate hanno già dichiarato che non faranno nessun apparentamento e non c’è nessun motivo per dubitare della scelta. Più che ai candidati sconfitti e ai rappresentanti delle altre liste, Fabio e Ferretti punteranno a convincere gli 11mila elettori senesi che al primo turno hanno votato altri. Chi vincerà lo farà avendo per 5 anni una maggioranza molto più coesa, e lascerà alle opposizioni solo una decina di seggi. Qualcuno degli eletti in consiglio passerà alla nuova maggioranza dopo. Visto che la matematica non serve, le aspiranti sindaco dovranno studiare la chimica dell’elettorato senese. E accantonare la strategia del semaforo che hanno attuato fino a oggi. E’ il riferimento alla spassosa caricatura di Romano Prodi premier marchiata Corrado Guzzanti: "Sotto il semaforo tutte le macchine si agitano, corrono, hanno fretta. E lui fermo, tranquillo, la situazione sotto controllo, le luci colorate. Io sono come un semaforo, fermo, immobile". Nicoletta Fabio e Anna Ferretti oggi finiranno di controllare il traffico delle liste dalle loro parti. E dovranno dare più corpo ai loro programmi e alle loro idee di città. Finora litigano più i coordinatori provinciali Andrea Valenti del Pd, e l’onorevole Francesco Michelotti, Fratelli d’Italia. Sono gli azionisti di maggioranza delle due coalizioni, ma le amministratrici delegate che devono pensare ai piani per la città sono le due donne. Nei prossimi sette giorni saranno chiamate a dare idee concrete, a fare i primi nomi di potenziali assessori e vicesindaci, a rivelare un progetto forte per i primi 100 giorni da sindaco. Per trovare l’alchimia giusta e convincere più di 4mila senesi che non ti hanno votato al primo turno, serve mescolare i componenti giusti, gli ingredienti capaci di attirare i voti del Polo Civico, di Montomoli e delle liste di Castagnini. La chimica è la materia che deciderà l’esame di maturità di Anna Ferretti e Nicoletta Fabio.