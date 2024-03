La speranza si veste di rossonero. Davide incontra Pioli a Milanello

La speranza indossa i colori rossoneri del Milan, la squadra del cuore di Davide Papaccioli. Il giovane calciatore poggibonsese della Virtus Biancoazzurra ha potuto incontrare a Milanello l’allenatore Stefano Pioli e i componenti della formazione della quale è da sempre tifoso. Giovanni Gravili, presidente dell’associazione I nodi d’amore, ha mantenuto la promessa adoperandosi per consentire a Davide di vivere una felice occasione di contatto con i suoi beniamini dagli stemmi rossoneri. Dopo la maglia autografata delle scorse settimane, poi consegnata da Gravili a Davide all’interno della struttura nella quale si dedica alla riabilitazione, ecco dunque un altro dono per il ragazzo, che circa dieci mesi fa, nel tentativo di conquistare un pallone aereo, cadde al suolo procurandosi un trauma cranico con schiacciamento dell’arteria centrale del cervello. Una sequenza drammatica che ebbe per teatro il campo sportivo Don Emidio Smorti a Poggibonsi, durante le fasi conclusive della gara del campionato provinciale juniores tra la squadra di Davide, la Virtus Biancoazzurra, e il Montalcino. Adesso, grazie a I nodi d’amore e al suo presidente Gravili, Davide ha potuto realizzare uno dei suoi più grandi desideri: vedere da vicino alcuni dei suoi idoli calcistici del Milan, durante una giornata di allenamento al Centro sportivo del club. Un pomeriggio di sole, da ogni profilo: per il clima, per l’atmosfera e per le speranze di ulteriore ripresa da coltivare ad opera di Davide e dei familiari. E degli amici, tutti impegnati nel sostegno attraverso varie iniziative all’insegna della vicinanza e della solidarietà. Dal canto loro gli atleti del Milan, sempre disponibili nei riguardi dei tifosi e degli ammiratori, hanno contribuito a offrire un momento di gioia a Davide, che ora più che mai deve contare su stimoli e motivazioni nel difficile cammino verso il graduale recupero di una vita normale.

"Davide finalmente sta ritrovando il sorriso – afferma in conclusione Giovanni Gravili de I nodi d’amore – e passo dopo passo prova a ricostruire la sua vita. Noi saremo sempre con lui, sostenendolo e incitandolo. Come associazione ringraziamo la squadra del Milan e l’allenatore, per essersi messi a disposizione nella realizzazione di questo grande sogno".

Paolo Bartalini