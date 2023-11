La provincia nel rapporto Anci. Pochi abitanti, alta offerta turistica

Chissà se il dato reggerà anche alle prossime novità annunciate nei giorni scorsi: la provincia di Siena è al vertice in Toscana, preceduta di pochissimo da Grosseto, per densità di sportelli bancari. Ce n’è uno ogni 1.869 abitanti - a Grosseto sono 1.862 - mentre la media toscana è uno ogni 2.323 e quella italiana uno ogni 2.804. È uno dei dati curiosi e più aggiornati del corposo rapporto Anci ’I Comuni della Toscana 2023’, appena pubblicato. La provincia conferma alcune cose note: bassa densità abitativa, buon livello di istruzione, spiccata e diffusa propensione turistica.

Sul versante istituzionale ne spicca uno su genere ed età dei sindaci: Siena ha il 91 per cento di sindaci uomini (solo Prato ne ha di più, il cento per cento ma con appena sette Comuni) e il 6 per cento di sindaci over 35, con sei province che hanno un rapporto più alto.

Dato molto positivo sulla quantità di Comuni con domanda turistico medio-alta: Siena è al 97 cento, preceduta solo da Livorno, ma sopra alla media toscana dell’80 per cento e oltre il doppio del 47 per cento nazionale.

Sul fronte ambientale, la nostra provincia si distingue per una bassa percentuale di consumo del suolo pubblico, calcolata al 4 per cento con solo Grosseto più bassa al 3 per cento, mentre per esempio Prato è al 16 per cento e Pistoia al 15.

Secondo il report Anci, la superficie agricola utilizzata (Sau) coltivata con metodo biologico si colloca a quota 42 per cento, sedici punti più alta della media regionale e in prima posizione.

Dato rilevante quello sulla densità abitativa, aggiornato al 2023, che conferma l’urbanizzazione molto minore rispetto ad altre zone: 70 abitanti per chilometro quadrato in provincia di Siena, con solo Grosseto più bassa a 49, una media regionale di 159 (Prato fuori corsa a 707, abbondantemente oltre il doppio di Firenze, seconda a 280) e una italiana di 195.

Se il saldo nascite-morti è negativo come ovunque (qui il dato è -8, nella media: ogni 6 nati, 14 morti), Siena si colloca in testa in Toscana per 25-49enni con titolo terziario, cioè laurea o equivalente che è stato conseguito dal 17 per cento della popolazione. L’indice di vecchiaia è poco sotto la media regionale, mentre per numeri di servizi educativi per la prima infanzia Siena si colloca - in compagnia - sull’ultimo gradino della classifica regionale.

Orlando Pacchiani