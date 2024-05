La Pietra oggi a Drove. Al centro i temi agricoli

Le questioni che interessano da vicino gli agricoltori e gli allevatori della Valdelsa al centro di un incontro in programma oggi a Poggibonsi alle 13 al Pomodorino, località Drove, con la partecipazione del senatore Patrizio Giacomo La Pietra, esponente di Fratelli d’Italia e sottosegretario di Stato al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Appuntamento voluto dal circolo di Fratelli d’Italia di Poggibonsi, nel quadro delle iniziative di questi giorni a sostegno della candidatura a sindaco di Angela Picardi per la lista civica Poggibonsi Merita, raggruppamento creato in virtù dell’apporto delle forze di centrodestra locali. Angela Picardi Interverrà all’incontro odierno insieme anche con il deputato Francesco Michelotti, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Siena. Una occasione di confronto all’ora di pranzo, tra gli imprenditori del mondo agricolo del territorio e un rappresentante della politica nazionale, per esaminare i problemi del settore e per valutare le prospettive dello stesso comparto.

Tutto alla presenza anche di una figura autorevole della squadra del governo Meloni. Patrizio Giacomo La Pietra, 63 anni, nato a Pistoia, già consigliere comunale a Serravalle Pistoiese e poi consigliere provinciale per il Popolo della Libertà, è stato eletto nel 2018 a Palazzo Madama nel collegio di Prato e confermato in seguito agli esiti delle Politiche del 25 settembre 2022. Quindi la nomina a sottosegretario all’Agricoltura.

Paolo Bartalini