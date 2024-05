La musica della Primavera Chigiana. Al via la quarta edizione del Festival

Dopo l’entusiasmo suscitato nelle tre precedenti edizioni, ritornano nel 2024 i concerti del Festival ’Primavera Chigiana’ il nuovo appuntamento dell’Accademia dedicato alle star della musica da camera internazionale e ai giovani interpreti. Nato in stretta relazione con i Chigiana Global Academy Programs (C-GAP), a cui si è aggiunto il Film Scoring Intensive Program, iniziative a cura del Professor Antonio Artese, ’Primavera Chigiana’ è un festival dedicato prevalentemente al repertorio classico della musica da camera, con una serie di eventi musicali con inizio alle 19:30 pensati per godere appieno della stagione primaverile in splendide sedi concertistiche.

In calendario 15 concerti a Palazzo Chigi Saracini, nella Chiesa di Sant’Agostino e a Firenze al Cinema Nuovo Pendola da martedì 21 maggio a mercoledì 26 giugno 2024. Tra gli ospiti più attesi della quarta edizione del Festival troviamo due celebri pianisti, il russo Boris Berman e la statunitense Inna Faliks, di origine ucraina. Tra i giovani talenti emergenti spiccano i nomi del pianista Davide Cava, del Quantum Clarinet Trio, dell’Avetis Quartet con la giovane e già affermata pianista Maya Oganyan, allieva della Summer Academy Chigiana. Tra i grandi ritorni le voci di Maria Luigia Borsi, Chris Turner, Leon Turner e la Filarmonica Arturo Toscanini di Parma diretta da Tonino Battista, assieme a molti altri protagonisti di incantevoli serate musicali primaverili. Il Festival si arricchisce inoltre della presenza di due tra i massimi compositori del nostro tempo: lo statunitense Richard Danielpour, docente del corso di composizione dei ’Chigiana Global Academy Programs’ (C-GAP) e il francese Michel Petrossian, di origine armena. Assieme a loro ci saranno gli allievi chigiani provenienti dal contesto universitario internazionale per seguire i corsi di canto, composizione e pianoforte nel quadro dei C-GAP e del Film Scoring Intensive Program.

Giovedì 21 maggio, alle 19,30, a Palazzo Chigi Saracini, in collaborazione con il Conservatorio Franci di Siena, il trio di trombe formato da Andrea Dell’Ira, Simone Traficante e Pasquale Casavola, con Cesare Mancini all’organo, inaugura ’Primavera Chigiana’ con un programma estremamente vario in un continuo alternarsi tra musica seicentesca e brani di fine Ottocento: Cathédrales per organo solo di Louis Vierne, la Sonata in re maggiore per due trombe e organo di Franceschini, In Paradisum per organo solo di Gabriel Fauré, il Concerto in do maggiore per due trombe e organo di Manfredini, Hora gaudiosa per organo solo di Bossi e il Concerto in re maggiore per tre trombe e organo di Telemann.