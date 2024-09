La lista dei dieci candidati al consiglio. Otto esponenti Dem, due alleati

Durissimo era stato quando si prefigurava la scelta di Agnese Carletti, durissimo è stato all’indomani del voto. "Questi capetti felici di comandare nella loro tribù e poi perdono le elezioni che contano... Mi sono tolto ora dalla cosiddetta direzione provinciale del Pd", ha scritto ieri sui social Alessandro Starnini, sindaco di Rapolano Terme, dopo la direzione.

In quella sede è stata votata anche la lista dei dieci candidati consiglieri a sostegno di Carletti. Otto sono esprssione del Pd: Tiziana Barone,consigliera comunale a Castiglione d’Orcia; Luciana Bartaletti, sindaca di Chiusdino; Laura Di Banella, consigliera comunale di Asciano; Andrea Frosini,sindaco di Monteriggioni; Andrea Marrucci, sindaco di San Gimignano; Alessandro Masi,consigliere comunale a Siena; Fabrizio Nepi, sindaco di Castelnuovo Berardenga; Lisa Meattini, consigliera comunale di Montalcino. Poi Giuseppe Stiaccini, sindaco di Castellina In Chianti, per Italia Viva e Azione, Elias Mele, consigliere comunale di Montepulciano, per il Psi.

Il segretario Andrea Valenti ha sottolineato la scelta ricaduta su "una sindaca giovane, brava, con visione politica e qualità umane indiscutibili. È stato un percorso faticoso, anche per i tempi stretti, ma ringrazio tutti per la serietà, la disponibilità, lo spirito di collaborazione. "