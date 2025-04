La Guinea punta su Siena: "Riferimento per l’Italia"

"Il nostro paese è aperto a chi vuole investire. Oggi facciamo il primo passo nel percorso per aprire una sede strutturata a Siena". Così Aminata Kobele Keita, ambasciatrice della Repubblica di Guinea in Italia e Rappresentante permanente presso la Fao, l’Ifad e il Pam, ieri in visita nel quartier generale di Forza Italia su invito del coordinatore azzurro per l’area dei Balcani, Lorenzo Grassini.

Affiancata da una delegazione in cui erano presenti tra gli altri Mohamed Kabélé Camara, consigliere d’ambasciata della Repubblica della Guinea; Roger Kuassi Sessou, presidente del Consiglio Mondiale del Panafricanismo (Comopa) e⁠Richard Ralph, consigliere privato del presidente del Comopa e segretario generale incaricato alla comunicazione e ai giovani, l’ambasciatrice ha spiegato: "E’ la nostra prima visita in Toscana, dove risiedono molti cittadini della Guinea. Abbiamo scelto Siena come punto di riferimento per presentare il nostro Paese e creare collaborazioni dal punto di vista economico e imprenditoriale".

All’incontro hanno partecipato anche Anita Francesconi, l’imprenditore Giorgio Maggiorelli e Nicoletta Cardin, che ha donato all’ospite straniera un gioiello portafortuna fatto a mano.

La visita della delegazione della Guinea (con al seguito anche alcuni imprenditori) è proseguita a Palazzo pubblico, dove è stata ricevuta dal sindaco Nicoletta Fabio e dal capo di Gabinetto, Alessandro Manganelli. "La nostra ambasciata è a vostra disposizione – ha detto l’ambasciatrice – per accompagnare e offrire informazioni utili per investimenti nel settore dell’agricoltura e delle materie prime presenti nel sottosuolo".

Grassini, che è stato nominato ambasciatore plenipotenziario di Comopa presso il Parlamento Europeo, i Paesi Balcanici e Siena, ha sottolineato: "Questo è il primo di una serie di eventi del Comopa. Si inizia un’interlocuzione istituzionale per Siena e la Toscana. La nostra città è la prima dove l’ambasciatrice viene in visita. L’obiettivo è sviluppare rapporti per creare una rete globale nell’ambito degli stati uniti dell’Africa. In altre parole, favorire un dialogo tra la città e la diplomazia guineana, nell’ottica di nuove prospettive di collaborazione imprenditoriale e culturale".

Cristina Belvedere