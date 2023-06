La Filarmonica ha 200 anni Logo e concerto all’alba

Valentin Pirvu Alex della classe IV della sezione grafica dell’Iis Valdichiana è il vincitore del concorso "Logo per il Bicentenario" indetto dalla Filarmonica Città di Chiusi che quest’anno festeggia 200 anni di vita, essendo stata fondata nel 1823. Il concorso, che ha previsto un premio di 300 euro sponsorizzato da Banca Tema, era rivolto appunto alla classe IV, sezione grafica, dell’istituto diretto dal dirigente Sergio Marra e si è svolto sotto la supervisione dei docenti Giacomo Pumilia e Stefano Bistacchia. La premiazione nella sala del consiglio di Banca Tema a Chiusi, alla presenza del sindaco Gianluca Sonnini, del presidente della Filarmonica Città di Chiusi Maurizio Gherardi e del responsabile coordinamento commerciale dell’istituto bancario, Enrico Zagari. Con la creazione del logo si aprono ufficialmente i festeggiamenti per il bicentenario della banda musicale di Chiusi: per Santa Mustiola, a partire dal 2 luglio, il "concerto all’alba del Chiaro" alle ore 7 sulle suggestive rive del lago e il 3 luglio, alle 21.15, il consueto concerto dedicato alla patrona della cittadina. Il momento clou è il 9 e 10 settembre, con un fine settimana dedicato: ci saranno varie iniziative e nell’occasione verrà presentato e pubblicato un libro proprio sulla storia che ha attraversato 3 secoli della Filarmonica, scritto da Enzo Sorbera e frutto di ricerche minuziose, documentali e fotografiche, su vari archivi territoriali. "Un libro che attraversa la storia della musica di Chiusi - ha detto il presidente Gherardi - molto bello e importante. La premiazione di Valentin è stata emozionante e voglio ringraziare Comune, l’Iss Valdichiana e Banca Tema, a partire dal direttore generale Fabio Becherini, per il fondamentale supporto a tutte le iniziative".

Massimo Montebove