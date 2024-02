La dirigente. Innocenti lascia subito l’incarico

È durata una settimana, l’esperienza all’Asl Toscana sud est della dirigente amministrativa Maria Chiara Innocenti, arrivata dall’Asl Toscana centro in comando a partire dal primo febbraio, in una posizione di particolare rilievo all’interno della struttura amministrativa dell’azienda. Solo sette giorni dopo il conferimento dell’incarico, appunto, e cioè l’8 febbraio, Innocenti ha comunicato alle due aziende sanitarie "di voler revocare il proprio consenso al comando all’Asl Toscana sud est".

Pertanto è stata disposta la cessazione anticipata dell’incarico della dirigente, che sarebbe dovuta restare in servizio per dodici mesi, fino al 31 gennaio del 2025. E che invece compie adesso il percorso inverso rientrando alla propria sede di lavoro, in servizio all’Asl Toscana centro, con ricollocamento alla società Recupero crediti a far data da domani. E lasciando una casella da riempire nell’organigramma dell’Asl Toscana sud est.