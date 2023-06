La Ces compie 50 anni Festa per il traguardo

Un traguardo importante quello raggiunto da C.E.S Impianti, storica azienda di Sinalunga operante nel settore elettrico, che ha compiuto 50 anni di attività. Per festeggiare questo importante risultato, l’azienda ha voluto regalare ai propri dipendenti una festa, organizzata e curata nei minimi particolari dal Mariella Santoni Wedding Planner, per ripercorre insieme a loro i 50 anni di storia dell’azienda. C.E.S Impianti, in 50 anni di storia, ha saputo svilupparsi, crescere e azzardare scelte che nel futuro immediato l’hanno fatta diventare leader e punto di riferimento per altre aziende nel suo settore. C.E.S nasce ad Aprile 1973 come una Società a Nome Collettivo. I suoi soci fondatori erano Palmerino Terrosi, Gianfranco Biagi, Tiziano Bruni, Gianfranco Bruni, Roberto Rachini, Ferdinando Terrosi, Mario Agnoletti, e successivamente si aggiunse Alberto Terrosi. A soli tre anni dalla sua nascita si rese già necessario l’ampliamento della struttura, fino ad arrivare a possedere quasi 2000 metri quadrati di fabbricato dopo 10 anni. La C.E.S. da allora ha continuato a crescere.

"In questi 50 anni abbiamo costruito qualcosa di straordinario – spiegano i soci fondatori dell’azienda - Nonostante le avversità affrontate, abbiamo dimostrato una straordinaria resilienza. La crisi affrontata dal 2012 al 2015 è stato un periodo estremamente difficile ma è stato anche un momento in cui abbiamo dimostrato tutta la nostra forza e determinazione. Siamo rimasti uniti come una squadra, adattandosi alle sfide e facendo del nostro meglio per continuare a servire i nostri clienti con professionalità e determinazione. Guardando avanti, vogliamo crescere, innovare e diventare ancora più rilevanti nel nostro settore. Il primo obiettivo è di incrementare la forza lavoro, in secondo luogo lavorare per diversificare il nostro mercato e offrire nuove opportunità di crescita".