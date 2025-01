"La bottiglia della solidarietà". Wine&Siena e l’aiuto ai più deboli

La bottiglia della solidarietà per aiutare un padre in difficoltà, Wine&Siena aderisce all’iniziativa di QuaViO odv, organizzazione impegnata nelle cure palliative a malati oncologici. La richiesta a tutti i produttori presenti durante l’evento è quella di donare una bottiglia di propria produzione. L’obiettivo è raccogliere prodotti di eccellenza da destinare ad iniziative benefiche. Quest’anno il ricavato sarà utilizzato per sostenere un padre malato che vuole riabbracciare i suoi cari prima di morire. Una storia raccontata da Vanna Galli, presidente di QuaViO odv, su ’Sienasociale’. L’uomo, collaboratore domestico da tre anni in una fattoria di Buonconvento, di 53 anni, proveniente dallo Sry Lanka, è stato colpito da una forma grave di patologia oncologica. Per il buon cuore di chi l’aveva assunto, l’uomo è rimasto ospite del proprietario della fattoria. Nel frattempo si sono aggravate le sue condizioni di salute e lui ha chiesto il ricongiungimento familiare: speriamo prima possibile, rivedrà sua moglie anche se entrambi non avranno un tetto che li accolga. La QuaViO, che si sta spendendo per trovare un alloggio, utilizzerà il ricavato delle bottiglie donate a Wine&Siena per trovare una sistemazione e pagare il viaggio della moglie dallo Sry Lanka. Nel complesso museale di Santa Maria della Scala una cesta di QuaViO, appositamente predisposta, sarà pronta ad accogliere il vino donato che verrà preso in consegna dai volontari per poi essere destinato alle diverse iniziative.

Wine&Siena 2025 accoglierà oltre 150 aziende enogastronomiche nazionali, accuratamente selezionate dalle commissioni d’assaggio di The WineHunter e insignite del prestigioso The WineHunter Award: espositori di vino, cibo, spirit e birra, insieme a Extrawine e Consorzi. E insieme, eccellenze della gastronomia, 60 prodotti tra cioccolati, formaggi, olio, carni e salumi, birra, salumi, pasta, riso, cereali, grappe e liquori, birra e non solo dalla Campania all’Alto Adige passando da Toscana, Marche, Abruzzo. Tutti gli espositori sono sul sito all’indirizzo https://wineandsiena.com/, ancora in aggiornamento.