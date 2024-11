Jazz, comicità e buon cibo ’The Cube of Three’ e il monologo di Faoro

Tra jazz, comicità irreverente e buon cibo, proseguono sabato 16 novembre gli appuntamenti della rassegna "Incroci", negli spazi del BarMaM al Museo di Abbadia Isola a Monteriggioni. Si parte alle 19 con "The Cube of Three", concerto del quale è protagonista il trio jazz composto da Klaus Lessmann al pianoforte, Giacomo Rossi al contrabbasso e Dario Rossi alla batteria. Il gruppo proporrà un repertorio raffinato e coinvolgente. Il pubblico sarà immerso in una performance arricchita dall’energia e dalla sinergia tra i musicisti che sapranno donare al pubblico un’esperienza sonora di grande intensità. Interpreteranno dei brani tratti dall’omonimo album, inciso a metà 2024 per la storica etichetta discografica Spalsc(H) Records, in cui si evidenzia una fusione di suoni, idee e sensibilità diverse, che si incastrano creando un’esperienza sonora tridimensionale. Dalle 19,45 si potrà accedere al buffet. Alle 21 il palcoscenico accoglierà la comicità irriverente di Tommaso Faoro (foto) con il suo monologo "Il verme solitario": una satira pungente e uno stile coinvolgente, intratterrà il pubblico in un’esibizione che, tra battute taglienti e riflessioni ironiche, offrirà uno spaccato esilarante e sorprendente della quotidianità. Faoro ha principalmente due grandi passioni: la prima è mangiare, la seconda è digerire. Siccome il cibo costa, e mangiare non è (purtroppo) un’attività retribuita, Tommaso ha dovuto trovarsi un mestiere, nello specifico quello di comico. Tra sproloqui a tema gastronomico, battute surreali e voli pindarici che spaziano dall’odio per l’avocado a opinioni controverse sulla pizza all’ananas, Tommaso Faoro racconta sé stesso e i suoi confusi punti di vista in un monologo all’insegna della leggerezza. In seno al ciclo "Stand Up MaM: ridere al Museo". "Incroci" è a cura di Dario Ceccherini e Matteo Marsan. Per accedere alla serata è previsto un buffet e drink inclusi nel costo di 20 euro. Obbligatoria la prenotazione allo 0577304834 o [email protected].

Fabrizio Calabrese